محكمة الكرخ تصدر مذكرات قبض بحق ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالتحريض ضد القضاء

المستقلة/- في الوقت الذي اعلن مجلس القضاء عن جمع الأدلة بشأن تهديد المحكمة الاتحادية، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة قبض بحق ثلاثة أشخاص.

وقال بيان عن مجلس القضاء الأعلى ان محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين.

وفي بيانات أخرى منفصلة اعلن المجلس عن قيام محكمة تحقيق الكرخ باصدار مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي، والمدعو محمد الساعدي بجريمة تهديد القضاء.

كما اعلن المجلس عن اصدار مذكرة قبض ثالثة بحق المدعو غايب العميري عن جريمة التحريض على قتل القضاة مع منع سفره ، مطالبا الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه.