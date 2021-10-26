محكمة القضاء الاداري توقف مؤقتا أمر إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام

المستقلة/- اوقف القضاء الاداري، أمر إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي.

وجاء في وثيقة صادرة عن القضاء الاداري تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، (26 تشرين الأول 2021) أنه “للطلب المقدم من نبيل جاسم الدعوة المرقمة 5418/ ق 2021، لإصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ القرار المرقم 553 في 24 تشرين الأول 2021، المتضمن إنهاء تكليف نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي، وبعد التدقيق والمداولة قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار أعلاه”.