محكمة التمييز تحكم بشرعية خالد كبيان رئيسا لاتحاد السباحة

المستقلة /-قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض قرار محكمة المنازعات الرياضية، المرفوعة من قبل الرئيس السابق لاتحاد السباحة سرمد عبد الاله ضد الرئيس الحالي خالد كبيان.

وقال خالد كبيان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان محكمة التمييز الاتحادية وأكدت شرعيتي لرئاسة الاتحاد العراقي للسباحة وفقاً للقوانين العراقية النافذة والقوانين والانظمة الدولية و قرار محكمة التحكيم الدولية “كاس”.

واشار الى ان الاتحاد الدولي للسباحة كان قد اعترف بانتخابات الاتحاد العراقي الاخيرة وصادق عليها رسميا بعد ان اشرفت عليها عبر المنصة الإلكترونية .

وبين ان قرار اليوم انهى الجدل القائم وحسم شرعية الانتخابات للاتحاد الحالي .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

استعادة 21 مليون ريال من ورثة مسؤول سعودي

اخر الاخبار

السلطات الأمريكية تفك لغز مقتل طفلة بعد 58 عاماً

اخبار العراق

دلير : مشكلة الرواتب لاترتبط بالخلاف القائم بين السليمانية واربيل

اخبار العراق

ائتلاف دولة القانون : الاطار التنسيقي يقف ضد تجديد الولاية للرئاسات

اخر الاخبار

العاصمة القطرية تحتضن اجتماع بين الحكومة الأفغانية والاتحاد الأوروبي

اخر الاخبار

استقرار اسعار النفط بينما يراقب المستثمرون اجواء التوتر بين روسيا واوكرانيا

اخبار العراق

شركة إريكسون : وجدنا انتهاكات خطيرة لقواعد عمل الشركة في العراق

اخبار العراق

شركة إريكسون : وجدنا انتهاكات خطيرة لقواعد عمل الشركة في العراق

اخر الاخبار

فيديو : ردة فعل “ناقة رأت صاحبها” الذي باعها منذ فترة

اخر الاخبار

بايدن يؤكد على ان الهجوم الروسي على اوكرانيا لا يزال ممكنا

اخر الاخبار

صحة البصرة :إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

اخبار العراق

التربية توجه الهيئات التعليمية والتدريسية بأخذ لقاح “كوفيد 19”

اخر الاخبار

فيروس كورونا باقي للأبد…تفاصيل غير مبشرة

اخر الاخبار

مركز ابحاث يجري تجارب سريرية لدواء ضد كورونا على أساس الأجسام المضادة

اخر الاخبار

السلطات السعودية تستنفر بسبب فيديو لا أخلاقي

اخر الاخبار

أضرار الليمون مع الماء الساخن

اخر الاخبار

فيديو : اعلامية اردنية شهيرة ترد على شائعة فيديو فاضح