محكمة اسرائيلية تؤجل البتّ بقضية سلوان

المستقلة /- أجّلت المحكمة المركزية في القدس، الجمعة، تأجيل البت في قرار تهجير 7 عائلات من حي بطن الهوى في سلوان، الواقع جنوب شرقي البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ويأتي ذلك بعد يومين، من تأجيل قرار البت في قضية تهجير العائلات السبع من الحي، حينما تظاهر العشرات من أهالي الحي والناشطين من القدس والداخل خارج محيط المحكمة بعد أن منعت قوات الاحتلال، أهالي الحيّ من الدخول إلى جلسة الاستئناف، يوم الأربعاء الماضي، بحسب موقع عرب 48.

وقررت المحكمة، الجمعة، أن جلسات الاستماع بشأن هذه القضية، يجب أن تُأجَّل حتى يتم رفع الاستئناف في المحكمة العليا في ما يتعلق بمنزلين آخرين يقعان في المنطقة ذاتها، المهددة بالتهجير.

وسيتمّ استئناف جلسات الاستماع في الاستئناف في كانون الأول المقبل.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قبل عدة أشهر قرارات إخلاء بحق سكان بطن الهوى من منازلهم بدعوى أن الأرض المقام عليها المنازل تعود ملكيتها لمستوطنين.

والشهر الماضي، قال مركز معلومات وادي حلوة إن “عدد البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى في سلوان، ارتفع اليوم إلى 12 بؤرة وقطعة أرض، ومعظمها بنايات سكنية سربت للمستوطنين خلال الأعوام الماضية”.

وبحسب تقديرات غير رسمية، يواجه نحو 1250 مواطنا من حي الشيخ جراح وبطن الهوى في القدس المحتلة، خطر التهجير القسري والتطهير العرقي، بعد صدور قرارات تقضي بطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. جواهر الكويتية توثق رحلة علاجها مع السرطان:”الابتلاء الجميل”

اخر الاخبار

أردوغان يفتتح أول مسجد في ساحة تقسيم في اسطنبول

اخر الاخبار

محكمة اسرائيلية تؤجل البتّ بقضية سلوان

اخبار فلسطين

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق..

رياضية

اليابان أول الواصلين لنهائيات كأس آسيا

اخر الاخبار

البنتاغون يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان المتعاونين معهم

الاخبار

كم يجني بطل دوري أبطال أوروبا؟

الاخبار

كم يجني بطل دوري أبطال أوروبا؟

رياضية

السعودية تسعى لاستضافة كأس العالم

رياضية

ريال مدريد يعلن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

رياضية

الأهلي المصري يحصد لقب كأس السوبر الأفريقي

اخر الاخبار

لماذا داهمت الشرطة المغربية حفل عقد قران شقيقة دنيا بطمة؟

اخر الاخبار

مصرع الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الأوكرانية غرقا في مصر

اخر الاخبار

قطر تكشف عن موقفها من إعادة العلاقات مع السلطات السورية

اخبار فلسطين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص  الإحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس ..فيديو

اخر الاخبار

مقتل مهاجم طعن شرطية في ضواحي نانت الفرنسية

اخبار مصر

بطائرات عسكرية.. مصر ترسل مساعدات طبية لجيبوتى