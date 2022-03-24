محكمة أمريكية تلزم “ممثلة إباحية” بدفع 300 ألف دولار لـ دونالد ترامب

المستقلة /- ألزمت محكمة أميركية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز بدفع 300 ألف دولار تكاليف قانونية بعد خسارتها قضية تشهير أقامتها ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

ووفقاً لصحيفة «تايمز» البريطانية، وفي المقابل، تعهدت دانيلز، عبر حسابها على «تويتر»، بـ«دخول السجن بدلاً من دفع قرش واحد لترامب».

وكانت ستورمي دانيلز زعمت أن ترامب قد شوه سمعتها بعدما اتهمها بالكذب لأنها قالت إنها تعرضت للتهديد من قبل رجل لإجبارها على السكوت عن مزاعمها بأنها مارست الجنس مع ترامب عام 2006.

وكانت دانيلز تلقت 130 ألف دولار من مايكل كوهين، محامي ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 في إطار صفقة تقضي بعدم الإعلان عن ادعاءاتها. وكان ترامب نفى «وجود علاقة غرامية مع ستورمي دانيلز»، وقال: «لم أرغب في ذلك على الإطلاق»، ووصف الحكم القضائي بـ«الانتصار الكامل» له.

وجاء قرار المحكمة بعد مشاجرة مطولة بسبب تغريدة لترامب في 2018 بعدما رفضت دانيلز إطلاق سراح شخص زعمت أنه هددها وابنتها في عام 2011؛ حيث قالت دانيلز إنه جاء إليهم في موقف للسيارات في لاس فيغاس، وقال: «اتركوا ترمب وشأنه. انسوا القصة، وهذه الفتاة الصغيرة الجميلة سيكون من العار أن يحدث شيء لأمها».

ونفى ترامب الواقعة، وقال إن هذا الرجل «غير موجود».

وقضت محكمة استئناف في عام 2020 بأن ترامب كان يعبر عن رأيه، وأمرت دانيلز بدفع التكاليف.