محكمة أسترالية تلزم شركة جوجل بدفع 715 ألف دولار لنائب سابق

المستقلة/- أمرت محكمة أسترالية شركة جوجل بدفع 715 ألف دولار أسترالي (515 ألف دولار أمريكي) لمشرع سابق، قائلة إن فشلها في القضاء على “حملة مقاطع الفيديو التي لا هوادة فيها، والعنصرية، والتشتييرية، والمسيئة، والتشهير” التي يشنها أحد مستخدمي يوتيوب، أبعدته عن السياسة.

ووجدت المحكمة الفيدرالية أن شركة Alphabet، التي تمتلك موقع يوتيوب لمشاركة المحتوى ، حققت أرباحًا من خلال بث مقطعي فيديو يهاجمان نائب رئيس الوزراء آنذاك في نيو ساوث ويلز – الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا – والتي تمت مشاهدتها ما يقرب من 800000 مرة منذ نشرها في أواخر عام 2020.

وتم العثور على جوجل مسؤولة عن التشهير من قبل، بشكل عام لتوفير روابط لمقالات في نتائج البحث، ولكن حكم يوم الاثنين هو واحد من أول الأحكام التي اعتبرت الشركة ناشرًا نشطًا – عبر يوتيوب – لمحتوى يشوه سمعة مسؤول منتخب.

وفي أستراليا، تدرس مراجعة لقانون التشهير ما إذا كان يجب محاسبة المنصات عبر الإنترنت على المحتوى التشهيري الذي تستضيفه. تجادل جوجل وغيرها من عمالقة الإنترنت بأنه لا يمكن توقع قيامهم بمراقبة جميع المنشورات.

واستمعت المحكمة إلى أن صانع المحتوى جوردان شانكس قام بتحميل مقاطع فيديو وصف فيها بشكل متكرر النائب جون باريلارو بأنه “فاسد” دون الاستشهاد بأدلة موثوقة ، ووصفه بأسماء تهاجم تراثه الإيطالي وهو ما قال القاضي ستيف راريس، إنه “ليس أقل من خطاب كراهية” “.

وقال راريس إنه من خلال الاستمرار في نشر المحتوى، انتهكت جوجل سياساتها الخاصة بحماية الشخصيات العامة من الاستهداف غير العادل و”أخرجت السيد باريلارو قبل الأوان من الخدمة التي اختارها في الحياة العامة وأصابته بصدمة كبيرة”.

واستقال باريلارو من السياسة بعد عام من نشر شانكس لمقاطع الفيديو، وأضاف راريس: “لا تستطيع جوجل التنصل من مسؤوليتها عن الضرر الكبير الذي تسببت فيه حملة شانكس”.

كان شانكس، الذي لديه 625 ألف مشترك في يوتيوب و 346 ألف متابع على منصة ميتا بلاتفورمز إنك على فيسبوك، متهمًا مشاركًا حتى التوصل إلى تسوية مع باريلارو العام الماضي والتي تضمنت قيام مستخدم يوتيوب بتعديل مقاطع الفيديو ودفع 100 ألف دولار أسترالي للسياسي السابق.

وقال القاضي إن شانكس “احتاج إلى موقع يوتيوب لنشر سمومه (و) كانت جوجل مستعدة للانضمام إلى شانكس في القيام بذلك لكسب الإيرادات كجزء من نموذج أعمالها”.

قبل الفصل في الدعوى، واصل شانكس مهاجمة باريلارو ومحاميه علنًا، وقال القاضي إنه سيحيله هو وجوجل إلى السلطات “لما يبدو أنه ازدراء خطير للمحكمة من خلال ممارسة ضغط غير لائق … عدم الملاحقة هذا الإجراء “.

وفي منشور على فيسبوك بعد الحكم، سخر شانكس، الذي يتعامل مع الأصدقاء الودودين ، من باريلارو بقوله “لقد حصلت أخيرًا على العملة من جوجل … دون اختبار الحقيقة مطلقًا في المحكمة”.

وأضاف شانكس، بدون أدلة، أن باريلارو “تراجع عن دعواه ضدنا حتى لا نشهد أو نقدم أدلتنا” لدعم مزاعمه، وقال باريلارو للصحفيين خارج قاعة المحكمة إنه شعر بأنه “مطهر ومبرر”، وقال “لم يكن الأمر يتعلق بالمال”، “كان الأمر يتعلق باعتذار وإزالة، بالطبع ، الآن اعتذار لا قيمة له بعد استمرار الحملة، لقد تم رفع يد جوجل إلى المحكمة.”