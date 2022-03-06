محضر تعاون بين الداخلية الاتحادية واقليم كردستان في ملف المرور

المستقلة/- أبرمت وزارة الداخلية الاتحادية، مع نظيرتها في إقليم كردستان، محضراً مشتركاً لفتح شعب مشتركة في مديريات المرور لتبادل المعلومات.

وقـال مدير التخطيط في مديرية مـرور إقليم كردستان العميد أسعد ملا كريم في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “المحضر ينص على فتح شعب للتنسيق والمتابعة والارتباط في مديريات المرور في بغداد والإقليم لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في ما يخص المركبات”.

وأشــار إلــى “التمكن خــلال مــدة قياسية من السيطرة على جميع الأمور والمشكلات التي تواجه شؤون المرور من حيث تبادل المعلومات والوكالات وعائديات المركبات وحجز السيارات في مراكز الشرطة نتيجة الحوادث والجرائم المختلفة”.

وبين كريم أن “التعاون بين مديريات المرور يتم عن طريق البريد الإلكتروني اليومي المنظم والمصدق من شعبتي التنسيق والمتابعة والارتباط”، منوها “باستمرارية تنظيم اجتماعات دوريـة في هذا المجال لتعزيز العمل المشترك”.

ولفت إلـى “وجــود خطط مستقبلية مدروسة بالكامل لتوحيد لوحات التسجيل في عموم البلاد وكذلك الغرامات المرورية”.

وذكر كريم أن “نسبة الحوادث في عام 2021 قلت مقارنة بالأعوام التي قبلها لأسباب تتعلق بتوعية المواطنين بشأن الثقافة المرورية وتحسين الطرق، إذ كانت حصيلة الحوادث للعام المذكور هي 4120 حادثا”.

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