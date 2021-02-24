محترف لبناني لتعزيز صفوف العميد الكربلائي

المستقلة / علي النصر الله / .. وقعت إدارة نادي كربلاء ، مساء الاربعاء، عقدا مع اللاعب المحترف اللبناني غازي الحسين والذي تم استقطابه مؤخرا لصفوف العميد الكربلائي

وقال الأمين المالي لنادي كربلاء وليد حسين في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المحترف اللبناني، يجيد اللعب في منطقة الوسط وهو لاعب ارتكاز “.

وأشار الى إن ” إدارة النادي تسعى وبشكل جاد الى توفير كل مستلزمات النجاح للعميد الكربلائي من أجل تحقيق حلم الجمهور بعودة العميد لدوري الأضواء ” .