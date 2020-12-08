محتجون يقطعون الطريق بين ذي قار وواسط

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المستقلة/حيدر حسين المشرف/.. قطع محتجون في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، الطريق الرئيس بين المحافظة وواسط احتجاجا على اعتقال احد الناشطين المدنيين.

وقال مصدر ان ” العشرات من المحتجين أقدموا على قطع الطريق بين ذي قار ومحافظة واسط بالإطارات المشتعلة بالنيران، ولليوم الثاني على التوالي احتجاجا على اعتقال أحد الناشطين يوم الجمعة الماضي “.

واشار الى ان ” التصعيد الاحتجاجي جاء للضغط على الحكومة المحلية من اجل إطلاق سراح الناشط المعتقل وعدم ملاحقة الناشطين “

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