محتجون يضرمون النار مبنى دائرة المرور ومقر التغيير بالسليمانية

المستقلة /.. أضرم محتجون النار بدائرة حكومية ومقر حزبي في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال مصدر مطلع إن محتجين اقدموا اليوم الاربعاء على حرق مبنى دائرة المرور في ناحية بيره مكرون، مبيناً أن المحتجين أقدموا أيضا على حرق مقر حركة التغيير في جمجمال.

وشهدت محافظة السليمانية احتجاجات على مدى أسبوع على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية. (النهاية)