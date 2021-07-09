محاولة اغتيال صحفي مشهور لسبب صادم

المستقلة /- صدمة في هزلندا بعد إطلاق النار على الصحفي المختص بقضايا الجرائم إثر استهدافه في أحد شوارع العاصمة أمستردام.

الملط الهولندي ” فيليم الكسندر ” عبر عن ذلك الهجوم واصفا اياه بالاعتداء على الديمقراطية في بلاده.

وقال وليم ألكسندر في مؤتمر صحفي بعد الحادثة التي وقعت في بلاده قائلا ” هذا اعتداء على الصحافة والتي بدورها إحدى ركائز سيادة القانون عندنا وبالتالي فهو اعتداء على نظامنا الدستوري للاسف ”

الاعتداء أثار غضبا شديدا في مختلف انحاء اوروبا والصحفي الهولندي ” بيتر دي فريس ” الحائز على جائزة ايمي الدولية في المستشفى مصابا بطلقة في الرأس تهدد حياته.

والشرطة الهولندية اعتقلت ثلاثة أشخاص تدور حولهم الشبهات ومن المتوقع أن يكونوا نفس الاشخاص الذين قاموا بإطلاق النار على الصحفي والفرار.

قال بافول سزالي إحدى طاقم ” مراسلين بلا حدود ” انه ” ليس لدينا ما يشير الى هوية العقل المدبر ولا يمكننا تحديد اي شئ بوضوح ولكن من الواضح انه هجوم على صحفي وعلى حرية الصحافة في اوروبا “

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