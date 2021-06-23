محامي “إيفرغيفن” يكشف أخر التطورات فى التوصل لاتفاق مع هيئة قناة السويس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن السفينة اليابانية ”إيفرغيفن“، الدكتور حازم بركات، حقيقة التوصل إلى اتفاق نهائي مع هيئة قناة السويس بشأن الناقلة.

وأكد بركات في حديث لـ ”إرم نيوز“، عدم التوصل لأي اتفاق نهائي بين الملاك وهيئة قناة السويس، حتى الآن، موضحًا أن المفاوضات ما زالت مستمرة.

ونفى بركات بدء إجراءات الإفراج عن السفينة ”إيفرغيفن“، مؤكدًا أن هذا لم يتم حتى اللحظة، ولا يوجد اتفاق بشكل نهائي حتى يحدث ذلك.

وبيّن المحامي المصري، أن هذا لا ينفي أن المفاوضات مبشرة بين ملاك السفينة اليابانية وهيئة قناة السويس، بعد العرض الجديد الذي تقدم به الطرف الأول فيما يتعلق بالتعويض، قائلًا: ”قد تشهد الساعات المقبلة حدوث اتفاق“.

وكان المحامي الدولي خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في قضية السفينة ”إيفرغيفن“ قال في وقت سابق، اليوم، إن قناة السويس تلقت عرضًا مناسبًا من ملاك السفينة.

وأضاف أبوبكر، خلال نظر الدعوة المقامة من الهيئة أمام المحكمة الاقتصادية في مصر، أنه جارٍ بحث الموافقة على إعطائهم أجلًا قصيرًا لإنهاء هذا العرض، إذا ما طلبوا ذلك