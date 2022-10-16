محامو ميسان يستنكرون تعرض أحد المحامين لمحاولة اغتيال

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..استنكرت نقابة المحامين العراقيين فرع ميسان تعرض أحد أعضائها لمحاولة اغتيال وصفتها بالفاشلة أثناء تواجده بسيارته على طريق البتيرة وسط مدينة العمارة.

وقالت النقابة في بيان تلقته (المستقلة) ” إن الأسرة القضائية تتعرض لاستهداف واعتداءات متكررة وستعمل بالتعاون مع السلطة القضائية للكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة”.

وذكر احد المحامين بأن دراجة نارية تعرضت للمحامي محمد العبادي في محاولة لاغتياله لكنه استطاع النجاة.