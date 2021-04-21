محافظ نينوى يطالب الحكومة بـ مبلغ 380 مليار لا تزال مجمدة منذ احتلال داعش

المستقلة /- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، عن وجود 380 مليار دينار لا تزال مجمدة لدى الحكومة منذ احتلال “ داعش” للمحافظة عام 2014.

وقال الجبوري في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاربعاء، ان “380 مليار دينار لا تزال مجمدة لدى الحكومة منذ احتلال “ داعش” للمحافظة عام 2014 ولم تطلق لغاية الان، اضافة الى 71 مليار دينار كمستحقات للمقاولين”.

وأضاف ان “وضع المحافظة حالياً افضل من كثير من المحافظات”، عازيا سبب تحسن أوضاع المحافظة إلى “اسهام الإهالي في اعادة اعمار منازلهم ومحلاتهم فضلاً عن دعم بعض المشاريع”.

وأكد الجبوري، “قرب العمل بالمستشفى الجمهوري ضمن المنحة الكويتية والذي خصص له 350 مليار دينار، اضافة الى مستشفى الخنساء”.