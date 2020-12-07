محافظ نينوى :المحافظة مازالت تفتقر الى مشاريع باغلب المجالات

المستقلة/ – اعدت محافظات نينوى وبابل وواسط خطط انشاء واكمال المشاريع الخدمية ضمن موازنة العام 2021.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: ان المحافظة مازالت تفتقر الى مشاريع كثيرة في مجال الاعمار باغلب المجالات، الى جانب ارتفاع نسبة البطالة، لافتا الى ان هناك مشاريع عديدة انجزت خلال العام 2020 من مبالغ اعمار المناطق المتضررة واموال الاعمار والاستقرار التي منحتها الحكومة لانهاء اكثر من (600) مشروع قيد الانجاز.

واضاف ان الحكومة جادة بتثبيت الاستقرار ومواصلة عجلة الاعمار للبدء بعدد من المشاريع في قضاء سنجار والمدينة القديمة وايمن الموصل خلال موازنة 2021.

وذكر الجبوري ان الحكومة المحلية شرعت باعادة الخدمات داخل سنجار وايمن الموصل كايصال الماء والمجال الصحي والتربوي وتأهيل الشوارع المدمرة والمجسرات والجسور ايضا.

وفي الشأن ذاته، قال محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي في تصريح لصحيفة(الصباح): ان الادارة المحلية في المحافظة عقدت اجتماعها الفصلي الأول للهيئة التنسيقية المحلية التي تشكلت استنادا للمادة 45 / اولا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، حيث اسفر عن صدور قرارات منها تفعيل الاجتماعات الدورية للوحدات الادارية مع مدراء الدوائر الفرعية وتنسيق الجهود لغرض تذليل المشكلات والمعوقات التي تخص المشاريع والخدمات واكمال متطلبات المصادقة على خطة مشاريع العام 2021، الى جانب تشكيل لجنة متخصصة لغرض تفويض الصلاحيات الادارية والفنية والقانونية والمالية للنواب والمعاونين والمستشارين ورؤساء الوحدات الادارية والدوائر

المركزية.

وبين ان الاجتماع اوصى بالاهتمام بموضوع الجباية من خلال منح نسبة 2 بالمئة من المبالغ للجباة وفتح وحدات حسابية للوحدات الادارية لتعظيم الايرادات وتفعيل قرار ازالة التجاوزات على املاك الدولة ومنع تفتيت الأراضي الزراعية.

وفي بابل، قال نائب المحافظ وسام اصلان الجبوري في تصريح لصحيفة”الصباح”: ان الحكومة المحلية باشرت اعداد المشاريع التي ستحال ضمن موازنة 2021 بعد اصدار وزارة التخطيط تعليماتها في هذا الجانب، من اجل اكمال جميع المشاريع المتوقفة لاسيما الخدمية والصحية.

وذكر ان هناك العديد من المشاريع التي توقفت بسبب عدم وجود التخصيص المالي وتم التوجه لتنفيذ المشاريع الخدمية المهمة، مشيرا الى انجاز مشروع بناية مديرية تربية الهاشمية وافتتاح مشروع نهر العمادية ومشروع ضخ المياه.