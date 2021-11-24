محافظ نينوى : الشروع بانشاء ملعب جديدة سعة 30 الف متفرج

المستقلة /-اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن الشروع بانشاء ملعب جديدة سعة 30 الف متفرج على طريق الرابط بين مدينة الموصل والشلالات بايسر الموصل “.

وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الابعاء, أن ” الكوادر الهندسية والفنية في بلدية الموصل وبالتعاون مع شركة السعد والامل الهندسيتين اللتين تبنتا المشروع شرعتا بانشاء هذا الصرح الرياضي الجديد ليضاف الى الصروح والمباني الرياضية والملاعب الجديدة التي افتتحت وشيدت في عموم محافظة نينوى والمركز الموصل مبينا ان” مشروع اقامة انشاء الملعب تم من مبالغ اعمار الموصل التي خصصتها اللجنة العليا للاعمار وبامر من قبل رئاسة الوزراء “.

وتابع ان”مدة العمل حددت لهذا المشروع بنحو (14)شهرا من تاريخ اليوم .

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