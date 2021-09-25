محافظ ميسان يوعز بتوجية 20 حافلة لنقل الزائرين ذهابا وايابا مجانا لكربلاء

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/ ..وجه محافط ميسان علي دواي السبت بتخصيص عدد من العجلات للزائرين للمشاركة في زيارة الاربعين .

وقال مكتب دواي بأنه تم تخصيص اكثر من 30 عجلة  لنقل الزائرين من أبناء المحافظة الى كربلاء للمشاركة في زيارة الاربعين وتقديم خدمات للزائرين

وأضاف أن تسيير العجلات يتم وفق خطة تتضمن التنسيق مع الاجهزة الأمنية والدوائر الخدمية لتقديم الدعم والأسناد وتأمين انسيابية حركة العجلات وتوفير الوقود لها، منوها الى تم تأمين كميات من المواد الغذائية والوقائية للزائرين ومواكب الخدمة .

ولفت البيان الى تأمين العجلات للعودة بالزوار بعد إنتهاء مراسيم الزيارة الأربعينية.

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