محافظ ميسان يوزع قطع سكنية لمنتسبي الشرطة والدفاع المدني

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. وزع محافظ ميسان، الأربعاء، وجبة جديدة من قطع الاراضي على الفئات المشمولة كجزء من الوجبة الاولى التي خصصت للذين ساهموا بشكل مباشر (الصد الاول) في مواجهة الظرف الوبائي الراهن (جائحة كورونا).

وقال دواي في حفل بالمناسبة تم توزيع (94) قطعة ارض سكنية لـمنتسبي مديرية شرطة محافظة ميسان كجزء من الوجبة الاولى من قطع الأراضي السكنية في مديرية بلدية العمارة والتي خصصت للذين ساهموا بشكل فاعل ومباشر في مواجهة الظرف الوبائي الراهن (جائحة كورونا) (الصد الاول) .

واشار الى توزيع (7) قطع ارض سكنية لمنتسبي مديرية الدفاع المدني، لافتا الى ان توزيع الوجبات الاخرى تباعاً في مركز واقضية ونواحي المحافظة خلال الايام القادمة

وبين دواي بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية للمعاملات المستوفية للشروط ،منوها الى توزيع (1257) قطعة ارض سكنية ضمن الوجبة الاولى وسيتم استكمال توزيع هذه الوجبة الخاصة بجائحة كورونا على المشمولين فيها تباعاً بعد انجاز معاملاتهم في بلدية العمارة وبلديات الاقضية والنواحي ,

و اكد أن محافظة ميسان تعمل على مزيد من إفرازات قطع الأراضي السكنية من قبل بلدية العمارة وبلديات ميسان والتي ستوزع في وجبات متتالية على جميع الشرائح المشمولة ومن ضمنها الموظفين في كافة دوائر الدولة وبحسب المتوفر من الاراضي المفروزة

وأشار الى المضي بسياسة إيجاد السكن المناسب للمواطنين وخصوصاً عوائل الشهداء والجرحى والموظفين والمعلمين وكافة الفئات الاخرى بعد استكمال فرز اراضي جديدة من قبل بلدية العمارة وبلديات ميسان .

وتابع أن محافظة ميسان وزعت خلال الاعوام الماضية اكثر من (26.000) الف قطعة ارض سكنية لمستحقيها من مختلف الشرائح المشمولة بالتخصيص