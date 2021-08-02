محافظ ميسان يوجه  بمنع اقامة مجالس العزاء او الافراح

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وجه محافظ ميسان علي دواي، شرطة المحافظة بتطبيق اعلى درجات الحذر واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال بيان عن مكتب المحافظ ، اليوم الاثنين ” تم توجيه مدير الشرطة بالتاكيد على منع اقامة الفعاليات الاجتماعية (مجالس العزاء او اي مراسيم لمناسبات اخرى) التي توجب حدوث تجمعات بشرية ”

واشار الى ان دواي زار دائرة صحة ميسان وبحث مع مديرها علي العلاق الواقع الصحي وآخر المستجدات لفيروس كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة ومستوى تقديم الرعاية الصحية والطبية والعلاجية للمصابين والملامسين واجراءات اللقاح .

ودعا دواي الى الاستمرار بتوعية المواطنين بضرورة تلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا ،مشيدا بإجراءات دائرة صحة ميسان والتأهب والتنظيم في صفوف الكوادر الطبية بمواجهة أي حالة طارئة .

ونقل البيان عن دواي دعوته المواطنين الى التعاون مع المفارز الصحية في اجراءات الفحص وكذلك التلقيح والالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية والصحية وتطبيق أعلى درجات المسؤولية وبأقل عدد ممكن من الإفراد حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم من الإصابة بهذا الفيروس .