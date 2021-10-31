محافظ ميسان  يناقش استكمال إجراءات مطار ميسان الدولي مع وزير الدفاع

المستقلة/- علي قاسم الكعبي /..ناقش محافظ ميسان علي دواي مع وزير الدفاع جمعة عناد في العاصمة بغداد اليوم الاحد استكمال اجراءات افتتاح مطار ميسان الدولي والوضع الامني في المحافظة.

وقال بيان لمكتب المحافظ ان دواي أشار الى إن هناك جزء من الأرض قد خصصت لوزارة الدفاع وهي تقع ضمن مخططات وتصاميم المطار،وقد لبى الوزير طلب المحافظ بانتفاء الحاجة من التخصيص وادراج الأرض إلى المساحة المخصصة للمطار .

واوضح كافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمطار والإجراءات التي قامت بها محافظة ميسان منذ عام ٢٠١١ ولغاية الان، منوها الى ان المحافظة قامت باستكمال جميع الموافقات الخاصة بإنشاء المطار لما يمثله من أهمية كبيرة لأبناء المحافظة ويسهل لهم السفر داخل وخارج العراق.

ووصف البيان المطار بأنه نافذة جوية وحضارية واقتصادية للمحافظة ويوفر فرص العمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى أنه يساهم بالتنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين.

من جانب آخر ناقش دواي مع وزير الدفاع الوضع الامني بالمحافظة وامكانية دعم واسناد فعاليات مديرية شرطة ميسان في السيطرة والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وخصوصا في الجانب الاستخباري والنزاعات العشائرية .