محافظ ميسان يكرم عدد من المتميزين من ابناء المحافظة

محافظ ميسان يكرم عدد من المتميزين من ابناء المحافظة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كرم محافظ ميسان “علي دواي اليوم الاثنين 2021/8/23 عدد من المتميزين من ابناء المحافظة

وقال دواي في كلمة بالمناسبة تم تكريم الرياضيين (محمد عبد الرضا جنجون، وفاطمة عباس وهيب، وزينب عباس وهيب) بــ (وسام المثابرة والتميز مع مكافئة مالية) تثميناً لفوزهم بالمراكز الاولى في لعبة الرماية والساحة والميدان في بطولة العرب التي اقيمت مؤخراً في جمهورية مصر العربية .

كما شمل الدكتور صفاء النصراوي تثميناً للجهود التي بذلها من اجل انقـاذ حياة طفلة بعد ان توقف قلبها وجهازها التنفسي، وتم تكريمه بــ (شهادة تقديرية مع مكافئة مالية)

وثمن دواي جهود النصراوي بأتخاذ الاجراءات المنقذة للحياة واجراء التنفس الاصطناعي لحين وصول المريضة الى العناية المركزة في مستشفى الطفل والولادة .

وأشار الى الى إن ميسان رائدة بالإنجازات والتميز وفي مختلف الفعاليات والنشاطات . متمنياً لكل أبناء المحافظة النجاح والتقدم وتحقيق الإنجازات بمختلف النشاطات.

وحضر التكريم مستشار المحافظ التربوي ومعاون مدير صحة ميسان ومدير شباب ورياضة ميسان .