محافظ ميسان يكرم عدداً من عمال المجاري في المحافظة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كرم محافظ ميسان ،علي دواي، الجمعة عدداً من عمال مجاري ميسان بــ (مكافأة مالية) تثميناً للجهد الاستثنائي الذي يقدموه بالرغم من ضعف مستوى الرواتب والأجور مقارنة بالإعمال الكبيرة المناطة

وقال دواي  إن تكريم هؤلاء (العمال وسائقي الآليات وغيرهم) من العاملين في مديرية مجاري ميسان يشعرنا بالامتنان لهم إتجاه ما يقدموه من عطاء وجهود كبيرة ومواجهة العوامل البيئية الخطرة من أجل إدامة الخدمات في المحافظة رغم إن أي تكريم لا يرتقي إلى مايقدموه من جهد وتفاني وأمانة .

ووعد إياهم بإدراج المستحقين منهم في الوجبات القادمة لتخصيص قطع الاراضي السكنية ، داعيا الحكومة الإتحادية الى تحسين رواتب واجور هذه الطبقات العمالية المكافحة والإسراع بإقرار قانون الموازنة من أجل إطلاق التخصيصات اللازمة والمطلوبة لتفعيل قرارات تحسين الأجور وصرف المتأخر منها .

وأكد سعي المحافظة بخلق بيئة آمنه للعمل وتوفير المزيد من فرص العمل للعاطلين والخريجين من خلال تنفيذ المشاريع الإستثمارية وفي كافة القطاعات.

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