محافظ ميسان يفتتح 3 مدارس في قضاء قلعة صالح

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. افتتح محافظ ميسان علي دواي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أبنية مدرسية جديدة في قضاء قلعة صالح ليصل عدد الأبنية المدرسية التي تم افتتاحها خلال هذا العام23مدرسة.

وقال دواي بكلمة الافتتاح ان المدرسة الأولى هي(مدرسة ابتدائية للبنات) في مركز قضاء قلعة صالح والمنفذة من شركة (الفرات الأوسط للمقاولات العامة)، والثانية (مدرسة ابتدائية للبنات) في قرية السليمانية والمنفذة من (شركة خيرات العمارة للمقاولات العامة) ضمن خطة إنعاش الاهوار , والثالثة بناية جديدة لرياض الأطفال منفذة من (شركة عراق السلام للمقاولات) ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان .

واوضح ان كلا المدرستين تحتوي على (6) صفوف وأجنحة إدارية ومجاميع صحية وساحة انتشار وحديقة، منوها بانة سيتم تجهيزها بالأثاث من قبل مديرية تربية ميسان .

واشار الى ان بناية رياض الأطفال تحتوي على (4) صفوف وجناح للإدارة وقاعة كبيرة لمختلف النشاطات وساحة انتشار وحديقة والعاب ومجهزة بالأثاث للإدارة والرحلات وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه وكافة المستلزمات الأخرى .

وأضاف: تعتبر هذه الأبنية هي (الواحدة والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون) التي تم افتتاحها خلال هذا العام ,ولفت بانه سيتم افتتاح عدد من المدارس والمشاريع الأخرى بالفترة القليلة القادمة ,

وأكد الوصول إلى نسب انجاز متقدمة في عدد الأبنية المدرسية في محافظة ميسان، وان الهدف في السنوات القليلة المقبلة الوصول إلى الدوام الأحادي في عموم مدارس المحافظة .