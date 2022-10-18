محافظ ميسان يفتتح 3 مدارس في قضاء قلعة صالح

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. افتتح محافظ ميسان علي دواي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أبنية مدرسية جديدة في قضاء قلعة صالح ليصل عدد الأبنية المدرسية التي تم افتتاحها خلال هذا العام23مدرسة.

وقال دواي بكلمة الافتتاح ان المدرسة الأولى هي(مدرسة ابتدائية للبنات) في مركز قضاء قلعة صالح والمنفذة من شركة (الفرات الأوسط للمقاولات العامة)، والثانية (مدرسة ابتدائية للبنات) في قرية السليمانية والمنفذة من (شركة خيرات العمارة للمقاولات العامة) ضمن خطة إنعاش الاهوار , والثالثة بناية جديدة لرياض الأطفال منفذة من (شركة عراق السلام للمقاولات) ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان .

واوضح ان كلا المدرستين تحتوي على (6) صفوف وأجنحة إدارية ومجاميع صحية وساحة انتشار وحديقة، منوها بانة سيتم تجهيزها بالأثاث من قبل مديرية تربية ميسان .

واشار الى ان بناية رياض الأطفال تحتوي على (4) صفوف وجناح للإدارة وقاعة كبيرة لمختلف النشاطات وساحة انتشار وحديقة والعاب ومجهزة بالأثاث للإدارة والرحلات وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه وكافة المستلزمات الأخرى .

وأضاف: تعتبر هذه الأبنية هي (الواحدة والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون) التي تم افتتاحها خلال هذا العام ,ولفت بانه سيتم افتتاح عدد من المدارس والمشاريع الأخرى بالفترة القليلة القادمة ,

وأكد الوصول  إلى نسب انجاز متقدمة في عدد الأبنية المدرسية في محافظة ميسان، وان الهدف في السنوات القليلة المقبلة الوصول إلى الدوام الأحادي في عموم مدارس المحافظة .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

مسجد باريس الكبير يحتفل بمئوية تأسيسه

اخبار العراق

الجالية الفلبينية في كوردستان تنظم نشطاً حول التفاني والإخلاص في العمل

اخر الاخبار

التعاون الإسلامي ترحب بإلغاء استراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

اخر الاخبار

موسم قياسي لبطولة فورمولا إي

اخر الاخبار

عقوبات اوربية على شرطة الأخلاق الإيرانية

اخر الاخبار

بدعم من اليمين المتشدد ..انتخاب أولف كريسترسون رئيسا لوزراء السويد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مسجد باريس الكبير يحتفل بمئوية تأسيسه

اخبار العراق

محافظ ميسان يفتتح 3 مدارس في قضاء قلعة صالح

اخر الاخبار

موسم قياسي لبطولة فورمولا إي

اخبار العراق

قضية سرقة المليارات… القضاء يستقدم مدير الضرائب ويصدر اوامر قبض بحق اصحاب الشركات

اخبار العراق

خبير : السجن 7 سنوات تحت عنوان الهدر لمليارات الدولارات عقوبة غير رادعة

اخبار العراق

نائب يطالب السوداني بتوزير المكون الايزيدي لوزارة الهجرة والمهجرين

اخر الاخبار

تقرير : مايكروسوفت أخفقت في حماية الحواسيب من محركات الأقراص الخبيثة

اخر الاخبار

تقرير : مايكروسوفت أخفقت في حماية الحواسيب من محركات الأقراص الخبيثة

اخر الاخبار

النزاهة : صدور 33 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال أيلول الماضي

اخر الاخبار

انخفاض جديد في اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

باحث يؤكد.. قرار الصدر الاستقالة من البرلمان كان خطأً استراتيجياً كبيراً

اخبار العراق

الرافدين : فتح 5247 حساب توفير وجاري بالدينار والدولار وحسابات الودائع

اخر الاخبار

المنافذ : ضبط وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام في منفذ زرباطية

اخر الاخبار

طقس العراق : تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوية خلال الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

أتلتيكو مدريد يواجه رايو فاليكانو في الدوري الاسباني اليوم

اخر الاخبار

المنتجة سارة الطباخ تكشف تفاصيل ما حدث لـ شيرين عبد الوهاب

اخر الاخبار

محلل : التنسيق بين روسيا والصين وإيران سيقوض التأثير العالمي لامريكا بشكل كبير