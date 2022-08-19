محافظ ميسان يفتتح مشروع منظومة اتصالات حديثة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي مشروع نصب وتشغيل منظومة الاستجابة الأولية (منظومة اتصالات وأجهزة لاسلكية) العاملة على منظومة (TETRA ) لسايتات (مركز المحافظة وقضاء الميمونة وقضاء الكحلاء). وقال دواي بكلمة الافتتاح إن المشروع من المشاريع المهمة في تأمين البنى التحتية للأمن والاتصالات ويوفر دعم فني وتقني كبير للأجهزة الأمنية والدفاع المدني ودائرة صحة ميسان والدوائر الخدمية الأخرى .

وأضاف تعد هذه المنظومة احدث منظومة تدخل الخدمة على مستوى العراق أمريكية الصنع نوع (( MTS4 بنسبة اختراق 0% عكس المنظومات الموجودة في بقية المحافظات نوع (MTS2 و MTS3) ومن مناشئ اقل وبمواصفات اقل.

وأوضح أن المشروع يتضمن تجهيز منظومات اتصال حديثة نوع (MTS4 ) عدد (4) ‎وأجهزة سيبورا يدوية نوع (Sc20 ) عدد (95) ‎وجهاز عجلة سيبورا نوع (SRG3500 ) عدد (5) ‎وجهاز منضدي سيبورا نوع (SRG 3900) عدد (5) .

وأكد دواي إن ميسان تسير بخطى ثابتة في سبيل انجاز مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة ووجود الأمن أساسي كون جميع القطاعات والنشاطات مرتبطة بالأمن والاستقرار لذلك محافظة ميسان مستمرة في دعم الأجهزة الأمنية لتهيئة البيئة المناسبة لها للقيام بواجباتها ومهامها .