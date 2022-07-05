محافظ ميسان يفتتح مشروع مدينة ميسان المائية الاستثماري

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أفتتح محافظ ميسان علي دواي مشروع مدينة ميسان المائية الاستثماري في مركز المحافظة / منطقة عواشة .

وقال دواي في حفل الافتتاح إن المشروع تم تنفيذه من قبل شركة (دار النبأ للمقاولات العامة) ويتكون من مدينة العاب ترفيهية مائية متكاملة وجناح اداري ومسبح كامل المواصفات وكافتريا وملعب مثيل وقاعات رياضية واللوكرات الالكترونية ومحلات تجارية ومرافق صحية وجناح نسائي متكامل (صالون وكافتريا وغيرها) , كذلك يحتوي على مرسى زوارق سيتم تنفيذه قريباً .

واوضح ان هذا المشروع يعد من المشاريع السياحية الترفيهية الاستثمارية المهمة في محافظة ميسان، منوها الى أنه سيكون إضافة جديدة للمحافظة في مجال الترفيه والحركة الاقتصادية والنشاطات الرياضية والسياحية وسيوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .

لافتا الى ان المشروع سيساهم في الحفاظ على أرواح أبناء المحافظة من حوادث الغرق بسبب السباحة في نهر دجلة . واكد دواي أن المحافظة تتيح للمستثمرين كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح استثماراتهم كون محافظة ميسان تزخر بالفرص الاستثمارية السانحة للشركات المحلية والأجنبية وبكافة القطاعات نظراً لما تتمتع به من مقومات جعلتها أرضاً خصبة للاستثمار .

يذكر ان محافظة ميسان شهدت تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية منها مشروع فندق كورمك ميسان ومشروع مستشفى الجامعة اللبناني الجراحي ومعمل سمنت العمارة ومراكز صحية نموذجية ومدارس ومسابح ومولات ومشاريع أخرى متفرقة ولمختلف القطاعات .