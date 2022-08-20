محافظ ميسان يفتتح طريق منفذ الشيب الحدودي  بطول 3 كم

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافط ميسان علي دواي، السبت، مشروع إنشاء طريق منفذ الشيب الحدودي (طريق المسافرين) بطول 3 كم

وقال دواي بكلمة الافتتاح ان المشروع تم تنفيذه من قبل شركة (العمل المبارك للمقاولات) ضمن تخصيصات المحافظة وخططها السنوية .

واشار الى ان هذا الطريق يعد من الطرق المهمة للنشاطات الاقتصادية والتجارية ويسهل حركة وانسيابية دخول وخروج الزائرين والمسافرين بشكل عام، منوها الى انه سيساهم في تخفيف الزحام لمركبات الشحن ونقل البضائع من منفذ الشيب إلى مركز المحافظة .

واوضح دواي بأن إعمال الطريق تكونت من طبقات ترابية وطبقات من الحصى الخابط وثلاث طبقات من الإسفلت (طبقة أساس وطبقة رابطة وطبقة سطحية) .

وذكر ان محافظة ميسان أدرجت عدد من المشاريع في منفذ الشيب الحدودي ومنها تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة وإمطار للمنفذ، ومشروع إنشاء مختبر لفحص المواد الغذائية الداخلة للمنفذ، وتجهيز ونصب محطة تحلية (RO ) سعة 30 م3/ساعة مع تنفيذ شبكة ماء منفذ الشيب الحدودي وتجهيز أجهزة المختبر الغذائي الفرعي العائد إلى الصحة العامة.

وأكد ان هناك مشاريعا اخرى ضمن الخطط السنوية للمحافظة.