محافظ ميسان يفاتح النزاهة بشأن أراض زراعية  سجلت خلافا للقوانين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. خاطب محافظ ميسان علي دواي بكتاب رسمي تلقت (المستقلة) نسخة منه، هيئة النزاهة بشأن تسجيل قطع اراضي باسم أشخاص خلافا للقوانين وفي الكثير من المخالفات التي تستوجب التحرك العاجل لحفظ المال العام.

وبين أن الاراضي الزراعية تقع على نهر دجلة بمساحة 56دونم تم تسجيلها باسم اشخاص دون علم المحافظة.

وقال دواي انه خاطب النزاهة حول الارض الزراعية الممتدة من محاذاة جسر السراي لغاية الجسر اليوغسلافي وهي عبارة عن عقارين ٤٦ و٤٥ مغربة مجموع مساحتيهما ٥٦ دونما كانت مسجلة بأسم وزارة المالية ومخصصة لمحافظة ميسان ، وعلى هذا الاساس المحافظة قد احالت مشروع الملعب والمسبح قيد الانجاز .

وأشار الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد الغت تخصيصهما للمحافظة، بموجب كتاب صادر منها وموقع من قبل الدكتور فرهاد نائب الامين العام كخطوة اولى لبيعهما، ثم صدر كتاب من وزير الزراعة برفع يد الاصلاح الزراعي عنهما، وخلال اسبوع تم تقدير قمة الاراضي وبيعها الى شخصين بمبلغ اجمالي قدره ٢٠ عشرين مليار ( سعر المتر المربع ١٤٠ الف دينار ).

ونوه الى ان قيمة الاراضي بالسعر الحقيقي في تلك المنطقة (حي الربيع) تزيد عن مليون دينار للمتر المربع الواحد . اي ان ثمنها الحقيقي يقدر بـ ( ١٤٠ ) مائة واربعون مليار دينار عراقي تقريبا .

وذكر دواي أن وزير المالية وافق على التقدير وبدون علم الحكومة المحلية وكل الاجراءات من موافقة التخصيص الى رفع يد الاصلاح الزراعي عنها وتغيير جنسها، الى تقدير ثمنها وموافقة وزير المالية تمت بوقت قياسي جدا ..