محافظ ميسان يصادق على قوائم العقود ل7دوائر

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..صادق محافظ ميسان علي دواي على قوائم العقود لعدد من دوائر المحافظة.

وقال بيان عن مكتب دواي تلقته (المستقلة) ان المحافظ صادق على عقود دوائر (الصحة ، والزراعة، وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة،و دائرة العمل والتدريب المهني،و مديرية ماء ميسان، اضافة الى مديرية مجاري ميسان).

واوضح ان المصادقة كانت بشرط من لديهم خدمة عقدية (سنتان فأكثر) لغرض إرسالها إلى وزارة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم ، منوها الى أن المصادقة على قوائم عقود (مديرية تربية ميسان، ومديرية بلديات ميسان) ستتم حال وصولها إلى ديوان المحافظة .

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