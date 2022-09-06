محافظ ميسان يبحث مع وكيل وزير التربية الواقع التربوي في المحافظة

محافظ ميسان يبحث مع وكيل وزير التربية الواقع التربوي في المحافظة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحث وكيل وزير التربية فلاح القيسي أثناء زيارته محافظة ميسان مع محافظ ميسان علي دواي الواقع التربوي في المحافظة .

وقال مكتب دواي لـ(المستقلة) ان الجانبين بحثا واقع التربية والتعليم في المحافظة وسبل النهوض به وأهمية دعم وزارة التربية لمديرية تربية ميسان.

واشار الى مناقشة مشاكل وتحديات قطاع التربية في ميسان من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة .

وأكد دواي ان محافظة ميسان داعمة لقطاع التربية بكل حرص وهي تعمل وفق خطط مدروسة من أجل النهوض بالقطاع التربوي في المحافظة من خلال توفير الأبنية المدرسية التي تتناسب مع اعداد الطلبة والتلاميذ وكافة مستلزمات ومتطلبات العمل والنجاح .

.يذكر ان القيسي زار محافظة ميسان برفقة المستشار القانوني في مكتب رئيس الوزراء خليل إبراهيم، و المشاور القانوني لوزارة التربية مصطفى عبد الله.