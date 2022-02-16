محافظ ميسان  يبحث مع كهرباء الجنوب الاستعدادات لفصل الصيف

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحث محافظ ميسان علي دواي، الأربعاء، مع المديريات العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية في البصرة حاجة المحافظة من الكهرباء لمواجهه الصيف.

وقال بيان عن مكتب المحافظ ان دواي قدم شرحاً مفصلاً عن وضع الشبكات والتوزيع والإجراءات اللازمة التي ستخفف الاختناقات الحاصلة في الشبكة وتساهم في استقرار الطاقة الكهربائية في المحافظة

واشار الى إكمال خطة عام ٢٠٢١ من نصب المحطات المتنقلة وإيصال المغذيات الــ 33 كي في اليها والتركيز على تأهيل المحطات التي تعاني من الاختناقات بسبب الأحمال العالية

واضاف تم مناقشة تجهيز محافظة ميسان بمتنقلات جديدة ضمن خطة الوزارة لعام ٢٠٢٢ اضافة إلى تجهيز المحطات بمحولات إضافية تلافياً لحصول خلل في إحد المحولات الموجودة في محطات التحويل وتجنباً لأنقطاع التيار الكهربائي بسبب زيادة الأحمال .

ونقل البيان عن المحافظ تاكيده اعداد محضر بذلك والاتفاق على متابعة التنفيذ والانجاز استعداداً لفصل الصيف من خلال رفد منظومة الكهرباء في المحافظة بما يعزز قدرتها على تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وبحسب الجداول المحددة .

و اوضح ان محافظة ميسان داعمة لقطاع الكهرباء حيث قامت المحافظة بإنجاز العديد من المشاريع المتنوعة لصالح قطاع الكهرباء في مركز المحافظة والاقضية والنواحي، كذلك في القرئ والارياف، إضافة الى ذلك قامت المحافظة بشراء مئات المحولات ضمن خطة البترو دولار والمستلزمات الاخرى لأهميتها في معالجة الاختناقات التي تحدث خلال فصل الصيف .