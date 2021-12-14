محافظ كركوك يعلن عن استئناف العمل الحكومي بدوائر الدولة بنسبة 100%
المستقلة /- وجه محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري، يوم الثلاثاء، باستئناف العمل الحكومي بدوائر الدولة بنسبة 100%، وذلك بعد تخفيض نسبة الدوام في المدة السابقة بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
وقال الجبوري في بيان، إن القرار ينفذ من تاريخ يوم غد ولغاية 13/كانون الثاني من العام 2022، ويشمل جميع الدوائر والوحدات الإدارية وأقسام ديوان المحافظة.
ولفت إلى أن القرار جاء لقرب انتهاء السنة المالية وتسهيل انجاز معاملات المواطنين في جميع دوائر المحافظة.
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