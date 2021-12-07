محافظ كربلاء يوقع الاوامر الادارية للمحاضرين المجانيين لغرض مباشرتهم

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الثلاثاء، عن توقيع الأوامر والقوائم الخاصة بالمحاضرين المجانيين في المحافظة كافة لسنة ٢٠٢٠ الذين اكتملت كافة المستلزمات المطلوبة من قبل وزارتي التربية والمالية لغرض مباشرتهم .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) كما ” وقعنا الاوامر والقوائم الخاصة للمحاضرين القدامى قبل 2020 وتحويلهم الى عقود حسب قرار 315 ، بحضور مدير عام تربية كربلاء عباس عودة “.