محافظ كربلاء يوقع الاوامر الادارية للمحاضرين المجانيين لغرض مباشرتهم

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الثلاثاء، عن توقيع الأوامر والقوائم الخاصة بالمحاضرين المجانيين في المحافظة كافة لسنة ٢٠٢٠ الذين اكتملت كافة المستلزمات المطلوبة من قبل وزارتي التربية والمالية لغرض مباشرتهم .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) كما ” وقعنا الاوامر والقوائم الخاصة للمحاضرين القدامى قبل 2020 وتحويلهم الى عقود حسب قرار 315 ، بحضور مدير عام تربية كربلاء عباس عودة  “.

 

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