محافظ كربلاء يوجه بإلغاء المشاريع الاستثمارية غير المستغلة

المستقلة / علي النصر الله / .. وجهت محافظة كربلاء ، مساء الجمعة ، الدوائر الحكومية المعنية بإلغاء كافة المشاريع الاستثمارية غير المستغلة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المحافظة وجهت خلال اجتماع موسع لكافة مدراء الدوائر الحكومية ، الى تبسيط الاجراءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية “.

وأوضح كما وجهت الحكومة المحلية أيضا خلال الاجتماع الدوائر ذات التمويل المركزي العمل بفاعلية واقامة مشاريع مختلفة في المحافظة “.

وأشار الى مناقشة تفعيل المندوبين الممثلين عن دوائر المحافظة ، وآليات النافذة الواحدة “.