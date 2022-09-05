محافظ كربلاء ينفي عدم السماح بدخول مستلزمات المواكب الحسينية

اجتماع مدراء بلديات المحافظات في كربلاء

 

المستقلة / علي النصر الله / .. نفى محافظ كربلاء ، مساء الاثنين ، ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بعدم السماح بدخول مستلزمات المواكب الحسينية والمواشي الى المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء تنفي نفيا قاطعا ، وتؤكد عدم صحة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعدم السماح بدخول مستلزمات المواكب الحسينية والمواشي الى المحافظة “.

واضاف إن ” المحافظة ودوائرها بكافة مواردها البشرية والالية بخدمة الزوار “، منوها الى “جهوزية المحافظة بتقديم كافة الخدمات الى الزائرين والمواكب الحسينية وتوفير كافة المستلزمات لها “.

من جانب أخر قال الخطابي ، طالبنا “بدعم اكبر من المحافظات بزيادة أعداد الآليات في الجهد البلدي من خلال إرسالها لعدد من آليات التنظيف للمحافظة والمشاركة خلال زيارة الاربعينية “.

وأوضح عند لقائه مدراء بلديات محافظات (بغداد والبصرة وميسان وديالى وصلاح الدين والنجف وبابل والديوانية والسماوة ) إن “هذه المشاركة تأتي ضمن اطار العمل التكاملي بين المحافظات وترسيخ مبدأ الوطنية لدى الجميع  “.

واضاف إن “زيارة اربعينية الإمام الحسين المليونية لا تختص بكربلاء وحدها ، وانما هي انعكاس لصورة البلد “.

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