محافظ كربلاء يمنح مدير الزراعة صلاحية التوقيع الاستثماري للعقود الزراعية

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاثنين ،عن منحه مدير زراعة المحافظة صلاحية التوقيع للعقود الاستثمارية الزراعية بعد توقيعه .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) من “أجل تقليل حلقات الروتين وتقليص الفترات الزمنية ، اعطينا صلاحية توقيع العقود الاستثمارية الزراعية لمدراء الزراعة بعد توقيعنا “.

وأوضح إن “الصلاحية جاءت بعد عقد اجتماع اللجنة الزراعية العليا بحضور قائمقام قضاء عين التمر ومديري الزراعة والموارد المائية ، ورئيس الجمعيات الفلاحية والقسم القانوني في المحافظة “.

واضاف نوقش “في الاجتماع منع التجاوزات التي تحدث من قبل الفلاحين على القنوات الاروائية مع توجيه الموارد المائية بتنظيفها ، وتقليص المساحات الممنوح في العقود الزراعية الغير مستغلة ، كذلك الغاء أي عقد زراعي مع المزارعين اذا لم يتم اشغال الأرض واستغلالها بعد مرور سنة مع جردها خلال أول ستة أشهر”.

وتابع كما “أكدنا على إقامة دعاوى قضائية على المتجاوزين على الأراضي الزراعية “.