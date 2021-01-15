محافظ كربلاء يقرر رفع وحدة التحكم بالطاقة ويحمل الكهرباء النتائج المترتبة

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المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الجمعة ، إن “يوم الاحد المقبل ستشهد المحافظة رفعها عن منظومة وحدة التحكم بالطاقة  ( RTU )، محملا  وزارة الكهرباء والسيطرة المركزية النتائج المترتبة عن هذا الاجراء .

وقال الخطابي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) إن ” وزارة الكهرباء تمادت كثيرا بغبن المحافظة من خلال عدم تجهيزها حصتها العادلة من الطاقة الكهربائية، ما أثر سلبا على تجهيز المواطنين بالطاقة الذي ادى الى زيادة ساعات القطع “.

وأوضح إن “المحافظة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه هذا الغبن رغم مخاطبتنا المتكررة للوزارة “.

وتشهد محافظة كربلاء انقطاع مستمر في التيار الكهربائي يصل إلى أربعة ساعات أطفاء مقابل ساعة واحدة تشغيل في ظل وجود محطة الخيرات الحرارية ومحطة الجمالية النفطية لتجهيز الطاقة الكهربائية  ، مقابل رفض العشرات من أصحاب المولدات الاهلية التشغيل الذهبي الذي اقرته الحكومة المحلية ،”.

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