محافظ كربلاء يقدم مشروعا لرئيس الوزراء يحدد فيه تحديات زيارة الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. قدم محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاربعاء، اثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإشراف  شخصيا على زيارة اربعينية الامام الحسين عليه ، مشروعا متكاملا يحدد فيه التحديات والمقترحات والنقاط الايجابية التي حصلت منذ سنتين التي ساهمت بتسهيل انسيابية الزيارة ، ووسائل تطويرها واحتياجات المحافظة على المستوى الحالي والمستقبلي  .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب اللقاء ، إن “المشروع  والدراسة حضي بدعم وتأييد رئيس مجلس الوزراء “.

وتوقع حصول “تزايد في اعداد الزائرين للزيارات المليونية  للأعوام المقبلة ، مع ملاحظة إن الزيارات المليونية  للسنوات المقبلة ستكون ضمن فصل الصيف “.

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