محافظ كربلاء يفتتح مخازن المفوضية العليا للانتخابات

المستقلة / علي النصر الله / .. أفتتح محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، مخازن البايو متري الجديد بعد إعادة تأهيله مع إنشاء منظومة إطفاء الحرائق الحديثة .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين، عقب الافتتاح، إن “الحكومة المحلية مستمرة في الدعم وهي على كامل استعداداتها الأمنية والخدمية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها وتوفير الظروف المناسبة لإجرائها “، مؤكدا “الدعم المستمر لمكتب المفوضية العليا في كربلاء من أجل خلق أجواء ايجابية لموظفي المفوضية “.