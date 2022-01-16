محافظ كربلاء يفتتح المرحلة الثانية من مجمع الغدير السكني

المستقلة / علي النصر الله / .. أفتتح محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، المرحلة الثانية من مجمع الغدير السكني الاستثماري ، معلنا إطلاق المرحلة الثالثة .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاحد ، عقب افتتاحه المجمع ، إن ” المشاريع الاستثمارية في كربلاء لها عدة ابعاد مهمة ، وهي جزء من خطط الحكومة المحلية في المحافظة لتطويرها والنهوض بها في جانب الاعمار والبناء والخدمات ، فضلا إنها تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المدينة “.

وأضاف إن “الافتتاح تضمن 250 وحدة سكنية وتم توزيعها على المستفيدين من المواطنين “.

وأكد الخطابي إن “الحكومة المحلية داعمة لكافة المشاريع الاستثمارية الناجحة في المحافظة ، وسحب الإجازات الاستثمارية المتلكئة في الوقت نفسه “.