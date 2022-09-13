محافظ كربلاء يطالب وزارة النقل الاسراع في أنشاء القطار المعلق

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الثلاثاء، وزارة النقل الاسراع في انشاء  مشروع القطار المعلق بين كربلاء والنجف لتخفيف الزحف المليوني  لأداء مراسيم شعائر الاربعينية .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة )  إن ” خطة النقل لا سيما قطاع السكك ( القطارات )  تعد من الخطط المهمة والرئيسية في زيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام  ، وتعمل المحافظة ورغم الأعداد المليونية المتصاعدة سنويا على تطوير خطة النقل  “.

وأوضح إن “التطوير شمل إنشاء الطرق الحولية وتوسعة الشوارع ، كذلك انشاء ساحات الاركاب ،  فضلا عن المطالبة في إنشاء مشروع القطار المعلق بين كربلاء والنجف “.

واشار الى إن ” المحافظة قد حققت تقدم كبير ، ولكن نطمح بشكل أكبر لتقديم افضل الخدمات الى الزائرين “.

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