محافظ كربلاء يطالب وزارة النقل الاسراع في أنشاء القطار المعلق

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الثلاثاء، وزارة النقل الاسراع في انشاء مشروع القطار المعلق بين كربلاء والنجف لتخفيف الزحف المليوني لأداء مراسيم شعائر الاربعينية .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” خطة النقل لا سيما قطاع السكك ( القطارات ) تعد من الخطط المهمة والرئيسية في زيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام ، وتعمل المحافظة ورغم الأعداد المليونية المتصاعدة سنويا على تطوير خطة النقل “.

وأوضح إن “التطوير شمل إنشاء الطرق الحولية وتوسعة الشوارع ، كذلك انشاء ساحات الاركاب ، فضلا عن المطالبة في إنشاء مشروع القطار المعلق بين كربلاء والنجف “.

واشار الى إن ” المحافظة قد حققت تقدم كبير ، ولكن نطمح بشكل أكبر لتقديم افضل الخدمات الى الزائرين “.