محافظ كربلاء يطالب وزارة الدفاع تعزيز الأمن من الجهة الغربية

المستقلة / علي النصر الله / .. طالبت محافظة كربلاء ، اليوم الاثنين ، وزارة الدفاع دعم قيادة عمليات كربلاء تعزيز الأمن في الجهة الغربية من المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش لقائه وفد من وزارة الدفاع برئاسة أمين السر العام في الوزارة ، بحثنا خلال اللقاء اليات التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة ووزارة الدفاع “.

وأضاف كما “طالبنا دعم الوزارة لقيادة عمليات كربلاء من اجل تعزيز الامن ، خصوصا من الجهة الغربية من المحافظة المحاذية لصحراء الانبار “.