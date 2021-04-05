محافظ كربلاء يطالب وزارة الدفاع تعزيز الأمن من الجهة الغربية

المستقلة / علي النصر الله / .. طالبت محافظة كربلاء ، اليوم الاثنين ، وزارة الدفاع دعم قيادة عمليات كربلاء تعزيز الأمن في الجهة الغربية من المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش لقائه وفد من وزارة الدفاع برئاسة أمين السر العام في الوزارة ، بحثنا خلال اللقاء اليات التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة ووزارة الدفاع  “.

وأضاف كما “طالبنا دعم الوزارة لقيادة عمليات كربلاء من اجل تعزيز الامن ، خصوصا من الجهة الغربية من المحافظة المحاذية لصحراء الانبار “.

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