محافظ كربلاء  يضع حجر الأساس لبناء 44 مدرسة ضمن القرض الصيني

المستقلة / علي النصر الله / .. وضعت الحكومة المحلية في كربلاء ، مساء الاثنين ، حجر الأساس لبناء 44 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء ونائبي المحافظ وقائدي العمليات والشرطة ومدراء الدوائر الحكومية في المحافظة والجانب الصيني تم ” وضع حجر الأساس لمشروع بناء الابنية المدرسية النموذجية بواقع 44 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية “.

من جانبه قال نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي بأن “الحكومة المحلية عازمة على انعاش كل القطاعات التي تساهم في رفع المستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين لاسيما قطاع التعليم المهم والاستراتيجي وإنهاء العوائق التي تعطل هذا الجانب الحيوي “.

الى ذلك قال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، إن “شركة ( بور چاينة ) الصينية و المتخصصة بناء المدارس باشرت أعمالهم ضمن المواقع المخصصة لها “.

وأضاف إن “الحكومة المحلية هيأت مواقع اكثر وذلك لأنها تحظى بأعداد كبيرة لا تتناسب مع التعداد السكاني “.