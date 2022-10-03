محافظ كربلاء يدعو المتظاهرين الى ابعاد المندسين في صفوفهم

محافظ كربلاء يزور المدرسة المحترقة

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا رئيس اللجنة الامنية العليا المحافظ نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، المتظاهرين السلميين ان يبعدوا المخربين والمندسين الذين يحاولون ان يشوهوا صورة وسمعة المحافظة والمتظاهرين من ابنائها بعد حرق مدرسة ام سلمة الابتدائية وسط المدينة التي تم الاعتداء عليها من قبل مجموعة من المخربين.

وشدد الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة )  على انه سيتم التعامل مع المخربين الذين اعتقلوا  بحزم وسيكونون تحت طائلة القضاء العادل .

وقال عقب زيارته المدرسة المحترقة ، إن “القوات الامنية البطلة ملتزمة بضبط النفس ، و ملتزمة أيضا بنفس الوقت بحماية المتظاهرين وتوفير الاجواء الديمقراطية ، فضلا عن التزامها بحماية أمن واستقرار المحافظة وابنائها ومؤسساتها “.

وأوضح إن “القوات الامنية قدمت طلبا للمشاركة في إعادة إعمار المدرسة ليس فقط لمكان الحريق وانما تأهيلها بالكامل استعدادا للعام الدراسي الذي يصادف ١٢ من هذا الشهر “.

وأعلن إن “حملة اعادة اعمار المدرسة وتأهيلها بالكامل قد بدأ اليوم من اجل تهيئتها للعام الدراسي الحالي “.

يذكر أن مجموعة من المخربين قاموا أمس خلال تظاهرة سلمية بحرق مدرسة أم سلمة وسط المدينة قرب مبنى المحافظة مما تسبب الحريق بأضرار مادية كبيرة “.

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