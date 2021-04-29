محافظ كربلاء يدعو الفلاحين التأني في حصاد الحنطة لتقليل نسبة الرطوبة

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الخميس ، المزارعين الى التأني في عملية حصاد محصول الحنطة وأن لا تتم الا بوجود المشرف الزراعي .

دعوة الخطابي جاءت بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الكميات المسوقة وبالتالي رفضها وفقا للتعليمات السارية .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ (المستقلة ) إن “الكميات التي يتم تسويقها تشهد زيادة كبيرة في كل موسم مما يتطلب زيادة السعة الخزنية من أجل استلام جميع الكميات المسوقة خصوصا مع توجه المحافظة لزيادة المساحات المزروعة “.

وأكد ضرورة ” مضاعفة الجهود لاستلام الحنط وتذليل العقبات أمام المزارعين “.

من جانبه قال المستشار القانوني لمحافظ كربلاء محفوظ التميمي ، لوحظ في الفترة الماضية ، اندفاع عدد من المزارعين بالحصاد قبل (حينه ) مما يسبب رفض الحاصل لارتفاع نسبة الرطوبة أكثر من الحد المقرر “.

وأشار إن ” محافظ كربلاء أثناء زيارته لسايلو الحبوب، وعد بمضاعفة جهود كوادره لاستلام ما لا يقل عن (١٢٠) سيارة كحد أدنى ، وذلك للتخفيف عن كاهل المزارعين والتقليل من الاعباء المادية التي يتكبدها أثناء عملية التسليم ، على أن يتم زيادة قدرة الاستلام بعد شهر رمضان المبارك “.

الى ذلك قال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي ، إن “كربلاء شهدت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في زراعة محصول الحنطة ، وان الانتاج تضاف بشكل كبير لذلك فان سايلو كربلاء القديم لا يمكن له أن يستوعب كل محصول الحنطة المسوق “.

وأوضح صار “من الضروري أن يتم انجاز السايلو المعدني الجديد بأسرع وقت ممكن خاصة ، أن الزيادة في الإنتاج طردية في كل عام “.