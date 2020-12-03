محافظ كربلاء يتلقى دعوة لزيارة اذربيجان

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا القائم بالأعمال في سفارة اذربيجان في بغداد نصير ممدوف، محافظ كربلاء نصيف الخطابي لزيارة اذربيجان والاطلاع على التطور العمراني والاقتصادي والسياحي الحاصل فيها والذي يمكن نقله لكربلاء .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه ممدوف ، اليوم الخميس ، إن ” العلاقات العراقية الاذربيجانية قديمة وتاريخية تربطها عدة روابط “.

وأوضح أن هناك ١٥ “مذكرة تفاهم بين العراق واذربيجان سيتم توقيعها في السنة القادمة ، ضمنها اتفاقية النقل البري والجوي المهم لكلا البلدين كذلك الاعفاء الضريبي ودعم رجال الاعمال “.

وأشار الى إن “حكومة كربلاء تتطلع الى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص الجانب السياحي بين أذربيجان والعراق من اجل تنظيم زيارة العتبات المقدسة ، اضافة الى وضع برنامج يخدم الزائرين الاذربيجانيين ، كذلك تسهيل مهمة عمل رجال الاعمال الكربلائيين في اذربيجان وبالعكس “.