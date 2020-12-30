محافظ كربلاء يؤكد دعم المحافظة الكامل لإنجاح مهرجان النخيلة الرابع

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المستقلة / علي النصر الله /.. أكدت محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، إن “الحكومة المحلية ستقف وتوفر كافة المستلزمات التي يحتاجها مهرجان خان النخيلة بنسخته الرابعة.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح صحافي لــــ (المستقلة) عقب لقائه اللجنة المشرفة على إقامة المهرجان، إن “المهرجان رسالة انسانية وحيوية لروح كربلاء بألوانها الجميلة ويجب ان تظهر بكل امكانيتها “.

وطالب اللجنة “المشرفة على المهرجان، أن “يكون الاخراج لهذا العام مختلف عن باقي المهرجانات لأننا سنقف ونوفر كافة المستلزمات التي يحتاجها المهرجان “.

يذكر أن المهرجان يقام في الشهر الثالث من كل عام يشارك فيه العديد من المبدعين والفنانين، ويشمل فعاليات وأنشطة مختلفة مسرح وسينما وصور فوتوغرافية ومعارض تشكيلية ومعرض للكتب والإعلام الحربي وغيرها من الفنون الاخرى “.

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