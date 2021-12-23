محافظ كربلاء يؤكد تميز الصناعات الألمانية والثقة بها

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، تميز الصناعات الألمانية والتكنولوجيا المتقدمة والثقة التي تتمتع بها.

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس ، عقب لقائه السفير الألماني لدى العراق مارتين بيغر ، بحثنا التعاون المشترك في القطاعات السياحية و الزراعية والصناعية والصحة “.

واضاف أكدنا للسفير الالماني بأن “هناك امكانية كبيرة للعوامل التي تمتلكها المحافظة من خلال استيراد الاجهزة الطبية بعد التطور الحاصل في القطاع الصحي للمحافظة ، وافتتاح عدد من المستشفيات “.