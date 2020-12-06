محافظ كربلاء يؤكد اهمية دعم الاستثمار والقطاع الخاص للبلد

المستقلة / علي النصر الله /.. أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاحد، اهمية دعم الاستثمار والقطاع الخاص لدعم اقتصاد البلد، واشار الى ضرورة الاسراع بإقرار الموازنات البلدية من اجل الاستمرار بتقديم الخدمات الى المواطنين وتشغيل الايدي العاملة من أبناء البلد.

وقال الخطابي في تصريح لـــــ (المستقلة) عقب مشاركة الاجتماع الذي عقد برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ومحافظي المحافظات العراقية، “طالبنا اثناء الاجتماع نقل الصلاحيات، واضافة معيار الزيارات المليونية التي تتطلب العديد من المشاريع الاستراتيجية من أجل تقديم خدمات مهمة الى الزائرين “.

وأضاف كما “تم مناقشة موضوع المشاريع المتلكئة حيث تم التأكيد على إنجازها وخصوصا التي تتجاوز ٧٠ بالمئة من نسبة انجازها “.