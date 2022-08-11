محافظ كربلاء : لم نستلم أي تخصيصات من مشروع الزائر دولار

المستقلة /- لوّح محافــظ كربــلاء جاســم نصيــف الخطابــي، الخميس، باللجــوء إلــى القضــاء لعــدم تسلم المحافظة أمــوال من مشــروع الزائر دولار.

وقــال الخطابي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إنَّ “كربــلاء لــم تتســلم أي تخصيصات من مشــروع الزائــر دولار الخاص بتأمين متطلبات المدينة خلال الزيارات المليونية، وســجلنا اعتراضــاً علــى تحويــل الأموال اإلــى هيئــة اتحاديــة تختــص بالزيــارات وســنلجأ إلى القضاء للحصول على حقوق المحافظة من إيــراد الســياحة الدينية أو ســمات الدخول كون المدينة هي من تتولى مهمــة إدارة الزيارات رغــم وجود الدعم مــن المؤسســات الاتحاديــة”.

وأضاف أن “المحافظة تشهد ســنوياً استقبال ملايين الزائرين، لذا طالبنا مــراراً وزارة المالية بصرف الأموال من مشــروع الزائر دولار لكن دون جدوى، وتم إقرار المشــروع مرة أخرى عام 2019 وتم التأكيد عليه لكن أيضاً لم نتســلم أي أموال لاســيما أن عام 2012 هو العام الوحيــد الذي صرفت فيه أموال المشروع لكربلاء”.

وتابــع الخطابــي أن “كربــلاء وإدارتهــا المحليــة هي من يقــع على عاتقهــا الجهد الكبيــر لتنظيــم الزيــارات المليونيــة وخاطبنــا الأمانــة العامة لمجلــس الوزراء لتوجيه المؤسســات الاتحادية بإعطاء حق المحافظة من مشــروع الزائــر دولار الذي أقر وصوت في عليه مجلس النــواب”.

ولفت الى انَّ “زيارة العاشــر مــن محرم الحالي هي أكبــر زيارة مليونية شــهدتها المدينة بمشاركة جميع المؤسسات الأمنية وطيران الجيش الذي ســاهم بشكل كبير في تأمــين الزيــارة إضافة إلــى منظومة الكاميــرات الحراريــة التي يصــل مداها إلى 35 كم وطائرات متوســطة المدى يصل مداها إلــى 150كــم فضلا عن مشاركة الحشــد الشــعبي، وقيادة العمليــات بـ20 كاميــرا حراريــة، كل هذا ســاعد الجهد الأمني بشــكل كبير في ما يتعلــق بالجهد الاســتخباراتي وتعقب المجرمــين لإنجاح الخطة الأمنية”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

تقارير : تشيلسي حريص على التعاقد مع مهاجم برشلونة بيير إيميريك أوباميانج

اخر الاخبار

شركة Xiaomi ستعلن قريبا عن هاتفها الأحدث القابل للطي

اخر الاخبار

أودي تكشف عن سيارتها السيدان الجديدة من الفئة السادسة

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط نتيجة ارتفاع المخزونات الأمريكية

اخر الاخبار

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف نائب سابق بعد مداهمة مقر ترامب

اخر الاخبار

صحيفة : هناك انزعاج كبير من سلوك رونالدو بسبب تصرفاته الغريبة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محافظ كربلاء : لم نستلم أي تخصيصات من مشروع الزائر دولار

اخر الاخبار

شركة Xiaomi ستعلن قريبا عن هاتفها الأحدث القابل للطي

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط نتيجة ارتفاع المخزونات الأمريكية

اخبار العراق

الاطار التنسيقي يحشد جماهيره مجددا

اخر الاخبار

مقتل إيراني في اشتباكات مع “طالبان”

اخر الاخبار

سانشيز في الطريق الى الدوري الفرنسي

اخر الاخبار

القضاء الأمريكي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

اخر الاخبار

القضاء الأمريكي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

اخبار العراق

منع وسائل الاعلام من تغطية زيارة الكاظمي الى الموصل

اخر الاخبار

لمساعدة العمال على مواجهة التضخم.. ألمانيا تخطط لإعفاءات ضريبية

اخر الاخبار

قوطية حليب النيدو خزانة ذاكرة الطفولة

اخر الاخبار

حسين الجسمي يقدم فرَكتوزي من أشعار مانع سعيد العتيبه

اخبار مصر

الحكومة المصرية تبدأ خطة ترشيد استهلاك الغاز لتوفير العملة الصعبة

اخر الاخبار

شباط المقبل.. أبو ظبي تستضيف منافسات كأس مانشستر سيتي 2023

اخر الاخبار

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف نائب سابق بعد مداهمة مقر ترامب

اخر الاخبار

صحيفة : هناك انزعاج كبير من سلوك رونالدو بسبب تصرفاته الغريبة

اخر الاخبار

ايلون ماسك يبيع أسهما بقيمة 6.9 مليار دولار لمواجهة قضية تويتر