محافظ كربلاء : توجد مشكلات تعيق تشغيل المستشفى التركي

المستقلة /- دعت كربلاء وزارة التخطيط الى الإسراع في تذليل المشكلات التي تعيق تدشين المستشفى التركي الذي افتتحه رئيس الوزراء قبل اشهر.

وقال المحافظ المهندس نصيف جاسم الخطابي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: انه التقى وكيل وزارة التخطيط من اجل التسريع بإكمال الجوانب الفنية وفتح المستشفى الذي أطلق عليه مستشفى الامام الحسن(ع) امام المواطنين بأسرع وقت.

وأشار الى انه وضع امام الوزارة جميع المعوقات والجوانب التي تحول دون فتح المستشفى حتى الان من أجل العمل على تذليلها ليكون مهيئا لاستقبال المراجعين.

وأفاد بان المستشفى سيكون من افضل المستشفيات في المحافظة بعد ان تم تجهيزه بالاجهزة الطبية الحديثة، فضلا عن كونه مستشفى متكاملا لولا بعض المعوقات التي تواجه عملية الافتتاح على الرغم من ان المحافظة اسهمت بتذليل الكثير من الصعاب التي تقع ضمن

مسؤولياتها.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد افتتح المستشفى الذي يتسع ل 472 سريرا في منتصف تموز الماضي ونفذ بكلفة150 مليون دولار، إلا انه لم يفتح ابوابه للمراجعين بسبب وجود معوقات بين الشركة التركية والوزارات المعنية.